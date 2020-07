Declarações do jogador do FC Porto, Danilo, à SportTV, no relvado do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 sobre o Sporting, que garantiu o título de campeão aos portistas, na 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga. O médio fez o 1-0, ao minuto 64:

«Estava à espera disto há muito tempo, felizmente tive o prazer de marcar este golo. Sensação inesquecível. Falta o público, mas de certeza que estão felizes em casa. Obrigado pelo apoio.»

«Não foi fácil, sabíamos que não ia ser, mas no essencial, o que nos fez ganhar o jogo e nos fez chegar a este momento é a união do grupo, de toda a gente. Por mais que as pessoas falem, este grupo esteve sempre unido, tínhamos consciência que este momento ia chegar.»

[Época a nível pessoal:] «Não foi uma época consistente, sei, tenho noção disso, mas sabia que este momento ia chegar. Tenho confiança em mim. Obrigado pelos que apoiaram. Acho que o campeonato está cada vez mais difícil.»

[Estádio vazio:] «A sensação é sempre boa, falta o público, tinha dado um momento mais especial a esta conquista, mas quem está lá fora está feliz, sabem que não foi fácil. Tivemos sempre apoio.»

[Conselho aos adeptos nos festejos:] «Acho que eles sabem que, no momento em que estamos, é difícil. Temos de ter precauções.»