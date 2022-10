A Polícia de Segurança Pública (PSP) apontou o FC Porto-Benfica de sexta-feira, a contar para a 10.ª jornada da I Liga, como um jogo de «risco elevado» de acordo com a legislação em vigor, apontando as medidas de segurança que vão ser implementadas à margem do clássico que se joga no Estádio do Dragão (20h15).

Entre os conselhos e sugestões associadas ao policiamento do Comando Metropolitano do Porto da PSP, salienta-se a «deslocação com antecedência, de forma a evitar aglomerações de última hora», sendo que as portas do Estádio do Dragão abrem duas horas antes do início do jogo, pelas 18h15.

Apela-se ainda «à concentração dos adeptos da equipa visitante, pelas 18h00, junto do Parque de Bonjóia, (STCP estacionamento) para acompanhamento em segurança até ao Estádio», ainda a «utilização preferencial de transportes públicos» e, «no caso de serem utilizadas viaturas particulares, estacioná-las em local afastado das imediações do estádio», verificando se ficam bem fechados «e sem nada exposto no seu interior».

A PSP aponta ainda à importância de «não adotar comportamentos geradores de violência, contribuindo para a segurança de todos» e do «acatar as indicações e ordens da Polícia».

Na operação de segurança para o clássico vão estar diferentes valências do Comando Metropolitano do Porto da PSP, desde elementos da Divisão de Trânsito, Divisão de Investigação Criminal, Equipas de Intervenção Rápida, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, para que se assegure «a ordem pública e as condições de segurança necessárias» para a realização do jogo, para regular o trânsito, para garantir a segurança das equipas de FC Porto e Benfica e para acompanhar e encaminhar claques e adeptos de dragões e águias.