«Wilson Manafá foi dado como apto pelo departamento clínico azul e branco», anunciou o FC Porto, na nota oficial sobre o treino realizado nesta sexta-feira.

O lateral regressa assim ao leque de opções de Sérgio Conceição, mais de nove meses depois da lesão - rotura do tendão rotuliano do joelho direito - contraída no clássico frente ao Benfica (3-1), a 30 de dezembro de 2021.

Desta forma, o boletim clínico do FC Porto passa a ter apenas dois nomes: os de Otávio tratamento) e de Grujic (treino integrado condicionado), que «ainda não está 100 por cento recuperado», como explicou o treinador em conferência de imprensa.