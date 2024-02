Já há equipas oficiais para o Gil Vicente-FC Porto e há novidades no onze dos dragões, com Stephen Eustáquio e Iván Jaime titulares, enquanto Nico González e Galeno começam o jogo da 23.ª jornada (18h00) no banco de suplentes.

Estas são as duas mudanças no onze inicial dos dragões, face à vitória por 1-0 ante o Arsenal, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Wendell, que era dúvida, mantém-se no onze da equipa treinada por Sérgio Conceição.

Do lado do Gil Vicente, o treinador Vítor Campelos faz uma mudança face ao triunfo na visita ao Estoril: sai Maxime Dominguez (está no banco) e entra Martim Neto, que regressa após castigo (tinha visto o quinto cartão amarelo na receção ao Vizela).

Siga, ao minuto, o Gil Vicente-FC Porto, no Maisfutebol.

GIL VICENTE: Andrew; Alex Pinto, Gabriel, Rúben Fernandes e Leonardo Buta; Mory Gbane e Martim Neto; Tidjany Toure, Pedro Tiba e Murilo; Félix Correia.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela e Eustáquio; Pepê, Iván Jaime e Francisco Conceição; Evanilson.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marko Grujic, Galeno, Jorgie Sanchez, Nico, André Franco, Toni Martinez e Gonçalo Borges.

SUPLENTES DO GIL VICENTE: Vinicíus, Castillo, Dominguez, Alipour, Fujimoto, Felipe Silva, Buatu, Thomas Luciano e Afonso Moreira.