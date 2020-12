O Vitória de Guimarães recebe o FC Porto na 11.ª jornada da Liga 2020/21. Será o reencontro de Ricardo Quaresma com os dragões e também de João Henriques com Zaidu, lateral que treinou no Santa Clara. Em conferência de imprensa, o técnico falou sobre o internacional nigeriano.

«O maior elogio que se pode fazer ao Zaidu é que, nesta altura, ninguém se lembra do Alex Telles. Não me surpreende a qualidade que está a exibir», salientou João Henriques.

Do outro lado estará Ricardo Quaresma, preparado para lutar pelo triunfo do Vitória frente ao FC Porto: «A partir do momento em que o árbitro apitar, vai querer ganhar tanto como eu. Esta é a vida dos jogadores e dos treinadores, por muita empatia que possamos ter. Fui agora aos Açores, onde estive dois anos e fiquei muito contente por ter ganhado por 4-0. Somos profissionais. Sendo profissionais, aqui só há Vitória.»

«A expectativa é a de mais um jogo competitivo. Vamos defrontar uma excelente equipa, campeã nacional em título. As perspetivas são a de dignificarmos a imagem do clube no campeonato e a de, sobretudo, conquistarmos os três pontos, respeitando um adversário poderosíssimo. O guião é mostrar a solidez dos últimos três jogos», salientou.

João Henriques desvaloriza ainda as possíveis ausências do lado do FC Porto: «É uma equipa forte, que vale pelo seu todo. Não é um ‘chavão' dizer isso, mesmo com as suas individualidades. Quando o Marcano e o Pepe se lesionaram, toda a gente pensou que o FC Porto não iria ultrapassar essas lesões, mas quem os substituiu tem levado o FC Porto para uma sequência de vitórias», rematou o treinador do Vitória.