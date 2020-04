Agustín Marchesín mostra-se rendido à figura de Sérgio Conceição. Recrutado pelo FC Porto há quase um ano, o guarda-redes argentino elogia a postura do técnico.

«Ter um treinador como ele obriga-nos a exigência máxima, de dar o melhor. É isso que o clube exige. Ele conhece muito bem a instituição e sabe de cor como é a Liga. É um treinador que procura retirar o melhor de cada jogador ao longo da semana de trabalho, para que ao fim de semana estejas ao máximo para render e as coisas saíam bem. Assim, naturalmente, também vão sair bem à equipa», afirma, em entrevista ao jornal «O Jogo».

O campeonato teve de parar por causa da pandemia de covid-19, mas Marchesín diz que a equipa «está no bom caminho», depois de ter ultrapassado o Benfica, e espera retomar a competição para atacar o título.

«A equipa estava bem, sólida, e com muita esperança sobre o que estava para vir. Conseguimos recuperar os pontos para o Benfica e as expectativas do plantel estavam bem altas. Quando retomarmos a Liga vai ser com muito mais força, para tentar alcançar os objetivos», garante.

O guarda-redes diz que a equipa «nunca deixou de acreditar» e «é muito forte mentalmente», e esses foram os segredos para recuperar da desvantagem para o Benfica e assumir a liderança.

«Conseguimos fortalecer-nos como grupo, fomos conseguindo a aproximação ao Benfica, passámos para a frente por um ponto e estávamos a passar por um momento muito bom, e com muita ilusão e vontade e vontade de vencer o campeonato, que é o que todos queremos», acrescenta.