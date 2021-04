Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta sexta-feira a antevisão do embate com o Santa Clara, referente à 25.ª jornada da Liga (sábado, 20h30, Estádio do Dragão). Após a pausa para os compromissos das seleções nacionais, o técnico procura manter o grupo focado no embate com a equipa dos Açores.

«Esperamos uma equipa competente, que tem feito bom campeonato. Nos últimos anos, o Santa tem demonstrado ser equipa muito competitiva, sempre a acabar campeonatos de forma segura, tranquilo. Esperamos mais um jogo difícil de campeonato. Com tudo aquilo que são as semanas de seleção não é fácil, juntar as tropas e estarmos totalmente focados no jogo. Essa é a maior luta», explicou.

O técnico portista salientou um aspecto destacado pelo Maisfutebol na quinta-feira: «Se analisarmos bem a quantidade de jogadores e os minutos jogados, não há duvida nenhuma. Os meus jogadores fizeram 1500 minutos, mais de metade que os outros fizeram juntos. Por um lado é bom, mas por outro lado, só hoje é que o grupo ficou completo na sua totalidade. Há sempre essa dificuldades de juntar o grupo e apanhar uma equipa que está tranquila, com todos os jogadores, penso que apenas sem o Morita. Mas faz parte de trabalhar num grande.»

Sérgio Conceição confirmou que Pepe «está apto para ir a jogo» e admitiu que o primeiro duelo com o Chelsea, na próxima semana, tem de ser considerado na preparação para o jogo com o Santa Clara. «Vamos ver os jogadores que vieram das seleções, como estão, e dentro dos que estão em melhor estado, escolher o melhor onze. Temos de pensar também que depois vamos viajar para Espanha para jogar na Liga dos Campeões. Isso não interfere na preparação, nenhum treinador prepara dois jogos ao mesmo tempo, mas é importante olhar para essa gestão», frisou.

Ora nesse sentido, a realização dos jogos com o Chelsea em Espanha, no Estádio Sánchez Pizjuán (Sevilha), é mais um dado a ter em conta no planeamento dos dragões: «É mais uma viagem que temos de fazer. Mas não nos importamos nada de fazer mais viagens nos quartos de final da Liga dos Campeões. Temos de olhar para todo o calendário, que teve a sua dificuldade, dentro da terrível pandemia que enfrentamos. Temos acumulado muitos jogos mas fazemos estes jogos com muito gosto, tanto esta fase final do campeonato como esses dois jogos da Liga dos Campeões.»

O grande foco, de qualquer forma, está na receção ao Santa Clara para o campeonato português. Sérgio Conceição garante que a equipa técnica procura manter os jogadores concentrados no próximo compromisso. «O nosso papel tem sido exatamente esse, cumprir essa tarefa difícil. O próximo jogo é o mais importante. É essa a minha forma de estar e de ser e os indicadores que tiver deste jogo vão permitir preparar o próximo. Quem entrar bem neste jogo, tem mais probabilidades de disputar o próximo», avisou o treinador do FC Porto.