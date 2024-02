Sérgio Conceição não mexeu no «onze» para a receção ao Rio Ave, agendado para as 20h30 deste sábado. Face ao triunfo por 1-3 na visita ao Farense, o técnico do FC Porto repete os titulares.

Entre os suplentes está Otávio Ataide, que esta semana reforçou os dragões, proveniente do Famalicão. Fora da convocatória ficaram os lesionados Grujic e Marcano, assim como os internacionais Taremi e Zaidu.

Ora, do lado do Rio Ave, Luís Freire aposta no jovem médio Tanlongo, emprestado pelo Sporting. É a única surpresa no «onze» do Rio Ave, em detrimento de Aziz.

Siga, ao minuto, esta partida da 20.ª jornada da Liga.

EQUIPAS INICIAIS:



FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela e Nico González; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson.

Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, Eustaquio, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Romário Baró, Toni Martínez, Otávio e Gonçalo Borges.



Onze do Rio Ave: Jhonatan; Josué, Aderllan Santos e Miguel Nóbrega; Costinha, João Teixeira, Tanlongo, Joca e Fábio Ronaldo; João Graça e Boateng.

Suplentes Rio Ave: Miszta, Patrick, Vitor Gomes, Ruiz, Umaro Embaló, Vrousai, Hélder Sá, Zé Manuel e Yakubu Aziz.