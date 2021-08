Com 38 anos, cinco meses e 14 dias, Pepe entrou na história do FC Porto ao ser o jogador mais velho a representar os dragões num jogo oficial, superando o registo do antigo guarda-redes Silvino (38 anos, três meses e 12 dias).

Na zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição não poupou elogios ao defesa-central: «Pepe é um grandíssimo profissional, um homem com H grande, como se costuma dizer. Há pouco mais a dizer sobre o que é o Pepe e o que representa para o FC Porto. Desta forma, acho que ele vai jogar mais algum tempo.»



«Quando vamos jogar fora e chegamos às três ou quatro da manhã, os jogadores estão cansados, só querem ir para casa e ele ainda vai fazer banhos de gelo. Isto diz tudo sobre ele. Um profissional destes é difícil que não jogue até aos 40 ou mais. É grandíssimo. Aqui não são os 40 ou 38 anos dele, nem os 18 do Francisco que ditam quem joga. é o trabalho diário e é por isso que ele joga», salientou o treinador, à SportTV.



Pouco depois, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição voltou a elogiar Pepe. «Toda a gente conhece o seu profissionalismo, a sua forma de estar no dia a dia. É extramente focado, rigoroso, isso e associado ao grandíssimo homem que é, faz de todos nós contentes por trabalharmos com um jogador desta cravera», concluiu.