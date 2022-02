O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, corroborou as palavras do presidente dos gilistas, Francisco Dias da Silva, que esta semana disse que a equipa tinha de redefinir objetivos, já que a permanência está praticamente assegurada.

«Concordo com ele, foi assertivo no que disse. Matematicamente ainda não temos a manutenção assegurada, mas 40 pontos são suficientes para isso. A partir daqui, temos que reformular objetivos, porque o principal passava pela manutenção e essa está conseguida. Também queríamos fazer melhor que no ano passado [no qual alcançou 39 pontos], agora é fazer de cada jogo uma final e tentar vencer, promovendo o futebol, o clube e os jogadores. Queremos fazer a melhor classificação possível, sermos a nossa melhor versão», afirmou em conferência de imprensa, antes de elogiar os jogadores gilistas.

«A equipa ainda pode crescer, há jogadores que ainda têm margem para se transcenderem e chegarem a um patamar superior. Sabemos da competitividade da I Liga, da qualidade dos nossos adversários, sabemos que a partir desta fase as vitórias são cada vez mais difíceis.»

Ricardo Soares falava na antevisão ao jogo com o FC Porto, no Dragão, numa altura em que os homens de Barcelos vivem um bom momento, com oito jogos sem perder (seis vitórias e dois empates). De resto, nas últimas 14 jornada, o Gil perdeu apenas diante do Sporting (3-0).

«FC Porto vem de um excelente momento, o Gil Vicente também vem a fazer as coisas interessantes, mas aquilo que as equipas fizeram até ao momento de nada vale para o jogo em causa. Cada jogo encerra uma especificidade e quem for mais competente será determinante para atingir o objetivo final», analisou.

O técnico dos barcelenses recusou ainda a ideia de que o FC Porto surja cansado pelo jogo no Olímpico de Roma ou fragilizados pelas ausências dos castigados Marko Grujic e Matheus Uribe.

«Não me parece, de todo, o FC Porto está muito habituado a essa densidade de jogos, preparou um plantel para isso, tem um conjunto de jogadores com enorme competência. Respeitamos muito o FC Porto, uma equipa com muita qualidade, muito pressionante e agressiva, no bom sentido, que joga bem também», disse.

Ricardo Soares admitiu ainda que «a responsabilidade é total do FC Porto», enquanto o Gil «quer participar no jogo».

«É um grande desafio para nós chegar a casa do FC Porto e impor o nosso jogo e a nossa identidade em determinados momentos. Se isso não acontecer será por mérito do FC Porto e não por estratégia nossa», vincou.

O técnico dos gilistas disse ainda «não perder tempo» com as recentes notícias que o vinculam ao Santos e ao Besiktas. «O meu foco é muito claro, estou aqui para servir o Gil Vicente, estou muito feliz aqui, quero fazer um grande trabalho cá. As coisas estão a ser bem fetas por todos, não [só] pelo Ricardo Soares.»

Fran Navarro está de regresso às opções para a ida ao Dragão, enquanto o guarda-redes esloveno Ziga Frelih continua indisponível.

«Está numa fase terminal da sua recuperação, precisa de um conjunto de treinos para voltar à forma, porque esteve algum tempo parado, mas temos total confiança no Brian e no Andrew», salientou.

O Gil Vicente visita o FC Porto este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 24.ª jornada da Liga.