O FC Porto empatou com o Rio Ave (0-0), no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Os dragões podem ver os rivais do topo da tabela afastarem-se. A equipa de Sérgio Conceição é terceira classificada, com 45 pontos, menos quatro do que o líder, o Sporting, cujo jogo em Famalicão foi adiado. O Benfica tem mais três pontos do que o FC Porto e recebe o Gil Vicente este domingo.

Já o Rio Ave, subiu, à condição, ao 15.º lugar, com 18 pontos.

O resumo do jogo: