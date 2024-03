Toni Martínez marcou o quarto golo do FC Porto e fixou o resultado final no triunfo sobre o Vizela (4-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Foi já ao minuto 89, num lance que começa com um «roubo» de bola de Francisco Conceição que acaba por chocar com Buntic. A bola sobrou para o suplente de ouro do FC Porto que atirou a contar.

Orta veja: