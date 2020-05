[artigo atualizado]



Em comunicado enviado à CMVM, a Sporting SAD anunciou ter registado «o maior volume de negócios da história» do clube em termos homólogos - primeiros nove meses da época desportiva - e um resultado líquido positivo de 30,2 milhões de euros.



Esta contabilidade inclui já os valores relativos à venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. Os leões 55 milhões fixos e podem chegar aos 80 milhões, se outros objetivos contratualizados forem atingidos.



No documento, a SAD leonina também menciona os dez milhões de euros investidos na contratação do treinador Rúben Amorim.



Outros aspetos positivos prendem-se com os 16,5 milhões assegurados com Rafael Leão (por resolução ilícita do contrato de trabalho), o aumento do capital próprio (de 23,6 milhões negativos para 6,6 milhões) e a redução do passivo em 20,8 milhões (17 na amortização de dívida bancária).



No final de fevereiro, a SAD do Sporting apresentara um resultado positivo de 2,8 milhões de euros em relação aos primeiros seis meses da temporada.



Ainda sobre o processo que opunha os leões a Rafael Leão, o comunicado explica que a SAD se encontra «a desenvolver as diligências adequadas junto das instâncias judiciais e desportivas competentes» com vista a obter a execução daquela decisão e «a cobrança do crédito».



LEIA O COMUNICADO:



«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 248.º A do Código dos Valores Mobiliários, comunicar o cumprimento dos seus deveres de prestação económica e financeira, referente ao período compreendido entre 1 de Julho de 2019 e 31 de Março de 2020, destacando que a Sociedade registou o maior volume de negócios da história do Sporting em termos homólogos (nove meses). Alguns highlights:

• Maior venda de sempre – Bruno Fernandes por 55 M€ fixos + 25 M€ condicionais;

• Rafael Leão condenado a pagar 16,5 M€ pela resolução ilícita do contrato de trabalho (este valor não está reflectido nas contas deste trimestre);

• Contratação do Treinador Rúben Amorim por 10 M€;

• Volume de negócios nos primeiros nove meses de 156,1 M€ (período homólogo 109,8 M€);

• Decréscimo salarial de 3 M€ (ou 6%) e de 10M€ (ou 16%) sem indemnizações face ao período homólogo;

• Resultado líquido positivo de 30,2 M€ (período homólogo -5,9 M€);

• Capital próprio positivo de 6,6 M€ (Junho 2019 negativo em 23,6 M€);

• Redução do passivo em 20,8 M€ onde 17 M€ são relativos amortização de dívida bancária.