A Guarda Nacional Republicana abriu um processo interno de averiguações à atuação dos militares que foram destacados para o jogo entre Moreirense e o FC Porto, após o qual um repórter de imagem da TVI foi agredido pelo empresário de jogadores Pedro Pinho.

A informação foi confirmada pela TVI um dia depois de a GNR ter referido em comunicado que o militar presente no local tentou serenar os ânimos após escutar o pedido de auxílio do jornalista, mas que o mesmo não presenciou as agressões, isto apesar de as imagens televisivas mostrarem a sua presença no local.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito para apurar os factos relativamente a estas agressões e o caso foi remetido para o tribunal judicial de Guimarães.