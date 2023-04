O técnico do Gil Vicente, Daniel Sousa, desvalorizou a inconstância de resultados recente do Benfica na véspera do duelo da 30.ª jornada, agendado para este sábado.



«Podemos olhar para o Gil Vicente pela sequência invencível em casa, como para a série de resultados menos positivos. E podemos olhar para o Benfica pelo supercampeonato que está a fazer, como para esta série menos forte que passa. Depende muito da perspetiva», analisou, em conferência de imprensa.



O emblema de Barcelos ainda não tem a permanência assegurada, apesar de somar 31 pontos, e atravessa uma série de seis jogos seguidos sem ganhar. O jejum de vitórias não reflete a prestação da equipa, defendeu o treinador.

«A equipa do Gil tem muita personalidade, com características bem definidas, e isso não mudou. A única coisa diferente são os resultados, que podem ter algum peso anímico, porque o registo que temos tido nos jogos são muito semelhantes em termos de exibição», assumiu.

Também a criar preocupação ao treinador do Gil Vicente é o facto da equipa barcelense não marcar golos há cinco jogos consecutivos, algo que Daniel Sousa acredita irá mudar «a qualquer instante».

«Houve momentos em que, com poucas oportunidades, ganhámos jogos, e, nesta fase, criámos muitas chances e não conseguimos marcar. Mas a equipa acredita em si, há confiança, e as coisas vão surgir com fluidez. Não me preocupa, nem será um problema», complementou.



Invicto em Barcelos desde que chegou aos «galos», em novembro, Daniel Sousa prevê uma partida «de elevado grau de dificuldade», dado o «momento do campeonato e a prestaçã excecional do Benfica esta época».

«É um jogo com maior mediatismo, por ser com o Benfica e nesta fase decisiva do campeonato, mas a crença no que estamos a fazer é grande. Temos de procurar ser um pouco mais regulares», disse.

Com contato com o clube até final da época, Daniel Sousa admitiu haver conversas para prolongar o vínculo.



Tomás Araújo, Kritciuk e Alipour são ausências confirmas na equipa do Gil Vicente que defronta o Benfica, este sábado, a partir das 20h30.