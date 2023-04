Gil Vicente e Sporting não foram além de um nulo, em jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga.

A equipa leonina teve dois golos anulados por fora de jogo: um com recurso ao VAR, que detetou a posição irregular de Chermiti, antes da finalização de Edwards; e outro a Pote, prontamente assinalado pelo assistente.

Com este resultado o Sporting passa a somar 54 pontos, menos cinco do que o Sp. Braga, menos sete do que o FC Porto, e a 17 do Benfica.

O Gil Vicente chega aos 30 pontos, tal como o Boavista, mas com pior diferença de golos, pelo que fica na 13.ª posição.