Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em conferência de imprensa após a derrota por 2-0 ante o Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Acho que foi, provavelmente, o jogo mais triste, mais desinspirado que fizemos desde que estou em Portimão. Pura e simplesmente não competimos. E quando uma equipa com as nossas características não compete, obviamente que vai sentir sempre muita dificuldade.»

«O Gil [Vicente] chegou primeiro nas segundas bolas, saiu fácil da pressão, a pressão não existiu, foi tudo muito mau. Não procurámos o jogo, não procurámos jogar, acho que fomos uma equipa cobarde, que se escondeu do jogo a maior parte do tempo. Depois do golo do Gil, temos duas situações em que podíamos ter chegado ao empate, não que tivéssemos feito muito por isso, porque, de facto, hoje não tivemos qualidade. Só temos de baixar a cabeça envergonhados com a nossa prestação.»

«Arranjar desculpas não é para mim. Estivemos mal, muito mal, provavelmente eu à cabeça, sou eu o responsável. Já lhes disse, há que refletir porque não se pode sair para o campo só a passear a camisola, tem de se suar a camisola e sentir o que se está a fazer. Isso hoje não aconteceu. Às vezes é um jogador ou dois que não estão no nível que eu pretendo, mas foi hoje muita gente abaixo do nível.»

«Faço a ressalva para o Alcobia, que esteve bem, exceto um erro no lance do segundo golo, e com uma prestação que nos deixa a pensar que vai merecer mais oportunidades. A ausência do Pedrão e do Alemão não serve de desculpa, o miúdo teve uma prestação bastante positiva, outros com mais responsabilidade não o acompanharam.»