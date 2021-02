Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Santa Clara:

«Foi uma vitória justa. Não entrámos bem no jogo, fruto das circunstâncias da classificação e de uma espiral negativa que vínhamos a ter. Do outro lado estava o Santa Clara que é uma boa equipa, penso que fez a melhor primeira volta de sempre, e entrou melhor. Aproveitou a intranquilidade do Gil Vicente. Aos poucos fomos equilibrando.

Na segunda parte entrámos bem, mas continuava a ser um jogo equilibrado. A partir dos 60 minutos, a malta entrou bem, encostamos o Santa Clara lá atrás e começamos a ganhar os corredores, a ter oportunidades de golo. Numa dessas, acabámos por fazer golo. Entre a primeira parte e a segunda, penso que o resultado é justo.

[O que falta na estratégia ofensiva para ser mais eficaz?] Temos vindo a trabalhar, mas de uma forma pouco sustentada e explico porque. Fruto da densidade dos jogos, só recuperávamos porque tínhamos jogos de três em três dias. Houve jogos que não concretizamos o objetivo de conquistar pontos nas partes finais do jogo porque havia falta de frescura e a capacidade de trabalho era diminuta. Esta semana já conseguimos treinar juntos e houve uma clara melhoria, embora a confiança não abundava. Vai ser um ano difícil porque há um conjunto de dez equipas que trabalham para o mesmo objetivo.

[presença de Claude na posição seis] A nossa estratégia passava por ter uma circulação de bola pelo interior porque o Santa Clara é uma equipa que faz uma forte pressão no corredor. Optamos por colocar o Claude a pivot para jogar por dentro. Isso aconteceu. Para este jogo entendi que precisávamos ter bola, foi isso que tentei transmitir aos jogadores.

[regresso de Leauty] Leuty estava numa forma fantástica quando se lesionou e tinha sido um jogador muito importante para a equipa. É um jogador forte nas transições, é eficaz no um para um, é também forte a defender e tem um último passe extremamente eficaz. É um jogador extremamente importante para nós e fez muita falta à equipa. Ele, juntamente com os jogadores que vieram em janeiro, cria uma competitividade interna e lucramos muito com isso. Até agora não conseguíamos mexer na equipa e manter a qualidade.

[Pedro Marques] O Pedro é um jovem que chegou há pouco ao clube, está a crescer, ainda é um jovem e precisa de muito trabalho. Vai ser muito útil para nós. A partir de agora temos um plantel mais equilibrado e competitivo e vamos ter tempo para trabalhar.»