Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Foi das melhores primeiras partes que fizemos. Tivemos boas oportunidades, logo duas mal começou o encontro, conseguimos ser uma equipa dominadora, boa posse, circulação, deu gosto ver jogar. Perante uma primeira parte destas, era uma injustiça ir para o intervalo com o 0-0 e isso explica um pouco este resultado.

A segunda parte foi mais equilibrada e depois tivemos um olhar diferente para o jogo de quem não devia. Isso fez com que a equipa se retraísse, tivemos mais dificuldades em criar espaços e em criar oportunidades. O Gil Vicente também melhorou, conseguiu ser mais agressivo, acutilante, e acabou por marcar naquele num lance que já não quero bater mais nele, mas que revolta. Tenho mais de 600 jogos já efetuados e custa-me ver estas coisas na I Liga. Fui injustamente expulso porque o que disse nunca foi ofensivo para a equipa de arbitragem. Vamos tristes.

[falta de eficácia no primeiro tempo deixou equipa nervosa?] Não, tivemos quatro ou cinco oportunidades na primeira parte contra uma do Gil Vicente e não acusamos nervosismo. Faltou felicidade porque uma das bolas bate na barra, faltou a felicidade d jogo. Se marcássemos primeiro dificilmente perdíamos este jogo porque percebíamos o momento do Gil Vicente e a dificuldade que estavam a ter.»