Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota por 2-1 ante o Arouca, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

[Jogo:] «Primeiro, parabéns ao Arouca porque venceu, fez pela vida e foi mais eficaz. Entrámos bem na primeira parte, a tentar criar espaço contra uma equipa organizada e com qualidade. Tivemos duas situações, uma delas muito perigosa. Tivemos muito controlo da posse de bola, mas não tivemos muitas oportunidades.»

[Superioridade numérica:] «Conversámos ao intervalo, porque sabíamos que tínhamos de ter equilíbrio emocional. Até entrámos bem, o Fujimoto falhou um golo incrível, mas na primeira vez que o Arouca foi à nossa baliza passou para a frente do marcador. Tentámos reagir rapidamente, mas sofremos o segundo golo e, em termos mentais, confesso que não esperava que a minha equipa caísse. Havia muito tempo para jogar, mas demorámos a voltar ao jogo.»

[Derrota quatro meses depois:] «Não falamos sobe isso, porque preparamos a equipa para ganhar. Quando a derrota acontece temos de ajustar e fazer uma reflexão sobre o porquê dela. Mesmo não havendo explicação para tudo, gosto de fazer uma análise forte sobre o porquê de não estarmos ao nosso nível. Inexplicavelmente, hoje não tivemos tanta dinâmica como o normal, mas o meu guarda-redes não fez uma única defesa. Não podemos ser tão perdulários como fomos hoje. Mérito a quem teve menos um jogador e trabalhou imenso, na posição em que está, mas falhámos golos a poucos metros da baliza e acabámos por fazer um golo num lance mais difícil. Mas o futebol é isto. Pelas oportunidades que falhámos, dava para vencer o jogo.»

[Quebra emocional:] «Fiquei um pouco surpreendido com a quebra momentânea da equipa, de dez ou 15 minutos, em que demorámos a reentrar no jogo. Temos que trabalhar isso. A equipa estava a habituada a ganhar, mas apanhou-se a perder por 2-0. Não estava neste registo há muito tempo e queria retificar as coisas a todo o custo, mas há um método para jogar, e aquele seguramente não é o melhor. Quando voltámos ao jogo, nos últimos 15 minutos, em que fomos o Gil Vicente, tivemos muitas oportunidades. Se o golo aparece mais cedo, provavelmente o resultado teria sido outro.»