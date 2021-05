Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Sp. Braga:

«Foi um jogo difícil. O Sp. Braga, atendendo aos últimos resultados, queria mostrar que fez uma grande temporada. Entrou muito bem, criou algumas dificuldades nos primeiros 25 minutos. Surpreendeu-nos com a saída do interior para corredor, principalmente para a direita, criando superioridade.

Nós corrigimos, depois equilibramos e acabámos a primeira parte com o jogo equilibrado e com boa consistência de jogo da minha equipa. Queríamos ter mais bola, mas não foi possível.

Na segunda parte fomos melhores do que na primeira parte, entrámos mais fortes e coesos e o jogo foi mais equilibrado. Tivemos de defender mais do que aquilo que era o nosso plano de jogo. Tivemos as nossas oportunidades de golo, o Braga também, mas se calhar as nossas são mais e melhores. O resultado acaba por ser justo.

[ponto importante?] Extremamente importante. Queríamos vencer, jogámos para ganhar, mas apanhámos um Braga muito forte, que foi unanimemente a melhor equipa a jogar em Portugal. Foi essa equipa que apareceu cá. Um ponto é sempre importante porque estamos a caminhar e os pontos valem muito. Não está feito, temos consciência disso, mas é um ponto motivador para atingir o mais rápido possível a manutenção.

[forma de atacar do Sp. Braga] Não me custa admitir que fomos surpreendidos da forma posicional que o Braga apareceu aqui. Corrigimos essa posição, que foi baixar o Lourency para uma linha de cinco e com o Claude mais posicional a cobrir o jogo interior. Quero destacar toda a equipa porque fizeram o jogo excelente. Queríamos ter mais posse de bola. Grande atitude dos jogadores que foi muito importante para o ponto que vai ser muito importante para as contas finais».