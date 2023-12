Vítor Campelos diz que o Gil Vicente procura melhorar todos os dias. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, o treinador dos gilistas apontou ainda o objetivo que a equipa de Barcelos tem para o fim da primeira metade do campeonato.

«Sabemos que na alta competição os detalhes podem ser decisivos. Da mesma forma que digo isto, também digo que devemos fazer o mesmo em relação aos nossos adversários e provocar que esses detalhes, esses erros possam pender a nosso favor. Com toda a certeza que a equipa vai crescer durante o campeonato. Todas as equipas têm momentos bons, outros menos bons. Por isso, temos que estar focados e saber qual o nosso caminho. E, agora que faltam quatro jogos para terminar a primeira parte do campeonato, gostávamos muito de ultrapassar a margem de pontos que foi alcançada o ano passado, os 18 pontos».

Vítor Campelos acredita que o Arouca é capaz de ferir o Gil Vicente e por isso diz que a sua equipa tem a lição bem estudada.

«O Arouca é uma equipa com um excelente plantel. É uma equipa que tem boas individualidades, tem um treinador novo há relativamente pouco tempo, por isso estão a assimilar as novas ideias. Mas dá para ver que é uma equipa organizada, tem boas individualidades e, por isso, temos que estar muito concentrados e focados a todos os pormenores».