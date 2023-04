Gonçalo Ramos foi eleito o avançado do mês de março na Liga.

O futebolista do Benfica, que neste período bisou diante de Famalicão e Vitória de Guimarães, somou 42,74% dos votos dos treinadores da competição.

Atrás de Ramos, ficou Rafa Mújica, do Arouca, com 18,8% dos votos. Por seu turno, Iuri Medeiros, com 11,11%, completou o pódio.