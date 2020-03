A Comissão Permanente de Calendários (CPC) reuniu esta quinta-feira com todos os clubes dos dois principais escalões, tendo estado em cima da mesa questões relacionadas com o calendário, contratos e inscrições de jogadores, pontos que serão alinhados pelas instâncias internacionais.

Numa nota publicada no site da Liga, é explicado que os clubes foram colocados a par da evolução das reuniões de trabalho entre os organismos que tutelam o futebol internacional e europeu, bem como com outras entidades como a EL, ECA e a FIFPro, que estão ainda a procurar alinhar uma estratégia conjunta com vista à conclusão da época.

Outros dos assuntos pendentes está ainda relacionado com o período de inscrições, contratos dos jogadores (FIFA tem um grupo de trabalho a estudar o assunto) e questões de licenciamento.

Da reunião saiu reforçada ainda a recomendação, por parte a Comissão Permanente, para que todas as equipas mantenham a suspensão dos treinos. «O futebol pemanecerá em isolamento social, para que se mantenha como exemplo para a Sociedade. A CPC continuará a acompanhar a situação, recorrendo aos entendimentos dos diversos departamentos médicos bem como às indicações dadas pela Direção-Geral de Saúde e Governo», pode ler-se.