O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o jogo contra o Famalicão, do próximo domingo no Dragão.



Apesar de Pepe, Marcano e João Mário estarem mais perto da recuperação - fizeram treino condicionado - os seus nomes ainda constam no boletim clínico dos dragões. Já Manafá continua remetido a tratamento.



Para a sessão matinal desta quinta-feira, Sérgio Conceição voltou a chamar três jovens da equipa B: Gonçalo Borges, João Mendes e João Marcelo.



Em sentido contrário, Zaidu continua ausente por estar ao serviço da Nigéria na CAN.



O FC Porto volta a treinar com vista ao jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para o próximo domingo (20h30) esta sexta-feira, às 10h30, no Olival.