J-o-g-a-ç-o!



Quem viu, assistiu a um belo jogo de futebol. Portimonense e Marítimo recusaram ter um papel secundário e protagonizaram um belo jogo de futebol. Os insulares venceram, mas o triunfo poderia ter caído para qualquer lado.



Joel Tagueu foi o herói dos madeirenses ao marcar o golo que valeu a vitória aos 90+1. Foi a cereja no topo do bolo de uma partida emocionante. O encontro teve dois golos anulados, um deles caricato, excelentes defesas e inúmeras oportunidades de golo. Depois de apreciarmos, resta-nos agradecer aos intervenientes.



Com a possibilidade de chegarem ao quinto lugar, os algarvios entraram com os olhos postos na baliza de Paulo Victor. Aylton e Carlinhos ameaçaram o golo, tal como fez Henrique do lado contrário. Aos 31 minutos, Winck cortou com o braço na área um lance de ataque adversário e André Narciso marcou penálti. Carlinhos escorregou, deu dois toques na bola e o golo não contou após alerta do VAR.



O Marítimo cresceu com o golpe de sorte que teve e começou a ameaçar o golo. Valeu Samuel a negar o que seria um golaço de Diogo Mendes. Na resposta, o Portimonense marcou numa bela triangulação entre Aylton, Nakajima e Moufi. Porém, o VAR invalidou (novamente) o lance por posição irregular do extremo que tentou tocar na bola quando estava em fora de jogo.



Jogavam-se os descontos da primeira parte. Assim que André Narciso deu ordem para o jogo continuar, o Marítimo marcou. Um golaço, por sinal. Obra de Rafik Guitane - que havia oferecido minutos antes o golo a Alipour.



O resultado era injusto. Ninguém merecia estar a perder ao intervalo. O Portimonense surgiu mais forte após a paragem e já depois de Leo Andrade ter impedido o golo a Nakajima, Angulo foi travado em falta na área por Zainadine. Chamado a transformar o penálti em golo, Fabrício igualou o jogo.



Pelo meio, Samuel agarrou o Portimonense ao jogo com uma defesa espetacular a pontapé de Joel. O guarda-redes dos algarvios foi o homem do encontro, apesar de Joel lhe ter tentado roubar o palco.



Entre os 69 e os 81 minutos, Angulo, Pedrão e Nakajima ameaçaram a reviravolta. O Portimonense não marcou e foi castigado. Uma crueldade cometida por Tagueu na recarga a um disparo de Vidigal.



O Marítimo venceu e provou que o Portimonense, pese a excelente campanha que está a fazer, sente-se desconfortável no lar - é a terceira pior equipa a jogar como visitada.