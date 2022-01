Figura: Samuel Portugal



Tal como na Luz, o brasileiro mostrou por que razão é um dos melhores guarda-redes da Liga 2021/22. Os homens do Marítimo olharam para a baliza e viram um muro. Quase todos com exceção de Rafik. O francês foi o único com arte e engenho para superar o guardião algarvio. Samuel cometeu apenas um erro, logo a abrir, e a partir daí, partiu para uma exibição de grande nível – notável a defesa a travar a recarga de Tagueu. Se o Portimonense se manteve na discussão do resultado até final, bem pode agradecer a Samuel.





Momento do jogo: penálti para os apanhados, minuto 31



Infelicidade tremenda de Carlinhos. O médio brasileiro escorregou quando se preparava para bater o penálti e tocou duas vezes na bola antes de marcar. Alertado pelo VAR, o árbitro André Narciso anulou o lance – para os apanhados. O Portimonense teve ainda outro golo anulado, dois lances que poderiam ter ditado outro resultado.





Outros destaques:



Rafik: é difícil ficar indiferente à forma como conduz a bola com o pé esquerdo. O francês registou pormenores interessantes, destacou-se na definição no último terço e na capacidade para segurar a bola sob pressão. Depois de ter oferecido o golo a Alipour – soltou no timing perfeito – Rafik marcou ele mesmo um golaço ao cair do pano da primeira parte. O melhor elemento do Marítimo em Portimão.



Carlinhos: apesar da infelicidade no lance do penálti à passagem da meia-hora de jogo, o médio brasileiro fez uma boa exibição. Com Lucas Fernandes no banco, Carlinhos foi o homem a quem Paulo Sérgio entregou a batuta e este não se fez rogado. Pensou à mesma velocidade que executou, subiu de nível no segundo tempo e acabou o jogo esgotado. Merecia outra sorte.



Joel: fez o chamado trabalho invisível ao abrir constantemente espaço para os seus colegas. Teve apenas duas ocasiões para fazer o gosto ao pé - Samuel negou-lhe o golo na primeira tentativa, mas nada pôde fazer aos 90+1. Decisivo, pois claro.