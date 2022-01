Os futebolistas Fábio China, Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Pedro Pelágio e Rúben Macedo estão de volta à lista de convocados do Marítimo, para o embate da 17.ª jornada da I Liga, ante o Portimonense.

Os seis jogadores recuperaram das infeções associadas à covid-19 e estão de volta às opções, depois de terem estado de fora no embate contra o Vizela, que terminou com vitória da formação de Vasco Seabra, por 2-0, no Funchal.

De saída da lista de 20 jogadores escolhidos está Iván Rossi, o último a acusar positivos nos testes à covid-19, mas que segundo o clube está com «problemas físicos».

De fora estão também o castigado Matheus Costa – completou sequência de três cartões amarelos – e três jogadores da equipa B, Miguel Sousa, André Teles e Johnson. Da formação secundária, apenas Filipe Cardoso e Moisés Mosquera seguem nos eleitos.

O Portimonense-Marítimo joga-se a partir das 15h30 de domingo, num jogo que tem arbitragem de André Narciso e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.