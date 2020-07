O Sporting bateu o Santa Clara por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga.



Jovane Cabral anotou o único golo da partida aos 66 minutos.



Com este triunfo, os leões chegaram aos 59 pontos e aumentaram provisoriamente a vantagem para o Sp. Braga no terceiro lugar. Por sua vez, o Santa Clara continua com 38 pontos perdeu o 9.º lugar para o Gil Vicente.