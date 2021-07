A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) comunicou uma adenda ao empréstimo obrigacionista do Benfica.



A entidade reguladora enumera os acontecimentos recentes a envolver a SAD do Benfica com o envolvimento do acionista da SAD José António dos Santos e de Luís Filipe Vieira na operação «Cartão Vermelho» e a saída deste da presidência do Clube e do Conselho de Administração da SAD.



Além disso, CMVM refere que o Benfica tem «direito de preferência na aquisição» das ações de Luís Filipe Vieira «caso este decida transmiti-las a terceiro».



Em relação à possível entrada do empresário John Textor na Benfica SAD, a CMVM informa que «a possível aquisição pelo mesmo de uma participação qualificada de 25 por cento no capital social da Benfica SAD está sujeita à verificação de determinadas condições, em especial a aprovação da aquisição daquela participação pelo SLB Benfica em Assembleia Geral da Benfica SAD».



De resto, o Benfica emitiu um comunicado esta sexta-feira colocando-se contra a entrada de John Textor na SAD por achar que está em causa «a aquisição de uma participação qualificada por entidade concorrente».