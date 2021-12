O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu este sábado que não está habituado a contestação no Benfica, por parte dos adeptos, mas que lhe resta trabalhar para que a equipa siga o caminho das vitórias.

Questionado sobre a insatisfação e alguns lenços brancos de adeptos após a vitória ante o Dínamo Kiev, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Jesus diz que todas as pessoas gostam de carinho e que não fica feliz nem satisfeito por essa manifestação vinda das bancadas.

«Toda a gente gosta de ser acarinhada e eu nunca estive habituado a isso, muito menos no Benfica. Para mim é uma novidade, mas é uma realidade e tenho de tentar que a equipa do Benfica ganhe, como fizemos no último jogo. Não posso fazer nada, não depende de mim, mas não fico feliz, não fico satisfeito, porque não é a primeira vez que estou a treinar o Benfica. Já foram [mais] seis anos e isso nunca aconteceu comigo», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Famalicão, para a 14.ª jornada da I Liga.

O Famalicão-Benfica joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.