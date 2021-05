Jorge Jesus manifestou-se agastado com as palavras do vice-presidente do Benfica Jaime Antunes que pediu mais «humildade» ao treinador e que destacou a qualificação para a Liga dos Campeões, da próxima época, como determinante para o clube, recordando que o objetivo não foi alcançado na presente temporada.

«Não conseguimos entrar na Champions, mas a responsabilidade é a mesma de que quando cheguei ao Benfica. Neste momento tudo é mais fácil, porque tenho um ano de trabalho. Mas a responsabilidade é grande, é para isso que trabalhamos, não preciso que o vice do Benfica me venha alertar para esse facto. Falo disso com o presidente, com o Rui Costa, com o Domingos Soares Oliveira, que são as pessoas com quem falo de futebol. E quando estava cá o Tiago Pinto a mesma coisa. Com essas pessoas é que estou habituado a falar de futebol», destacou.

O treinador diz que só tem de responder aos nomes que enumerou, mas depois acrescentou os adeptos. «E tenho que falar de futebol para os adeptos do Benfica. Como? Ganhando. A fazer aquilo que fizemos na segunda volta. Só tenho de falar para estas pesssoas, que sei o que pensam, essas pessoas é que me interessam», acrescentou.

Quanto ao pedido de maior humildade, o treinador diz não compreendeu. «Sobranceria? Não sei muito bem o significado, não sei onde [Jaime Antunes] quis chegar. Se o significado de humildade é dizer o que disse agora mesmo, sobre as pessoas com quem tenho de comunicar e a quem tenho de responder, então sou humilde. Se as pessoas que não têm nada a ver com isto falam, então essas é que não são humildes», apontou.

A verdade é que o Benfica volta a ter de jogar uma pré-eliminatória num início de agosto que promete ser exigente. «Claro que me preocupa, a minha maior preocupação era poder estar fora disto. Preocupa-me, mas não tanto como no passado. Este ano vou trabalhar cinco semanas antes de começar a pré-época, não vou trabalhar com jogadores que nunca tinham trabalhado comigo, tudo é mais fácil. O ano passado também era só um jogo, este ano são dois jogos. Por aí também é mais fácil», comentou ainda.