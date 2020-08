Reinier explodiu no Flamengo pela mão de Jorge Jesus e transferiu-se para o Real Madrid. O jovem avançado, que acabou cedido pelos merengues ao Borussia Dortmund, revelou que o técnico português o tentou contratar para o Benfica.



«Conversei com o mister e seria muito bom voltar a trabalhar com ele. Chegou a perguntar como estava a minha situação, mas não deu, já estava a fechar contrato com o Borussia Dortmund. Vamos deixar em aberto...O mister contagia, é uma pessoa positiva, quer sempre mais. Aprendi muito», contou o brasileiro em entrevista à Fox Sports.



O jogador de 18 anos disputou 15 jogos pelo Mengão pela mão de Jesus, acabando contratado pelos campeões espanhóis.