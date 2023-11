Declarações do treinador do Farense, José Mota, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 3-1 ante o Boavista, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Estamos há quatro jogos sem perder na I Liga, é muito importante para um clube com a ambição do Farense. Este jogo foi, como eu previa, muito difícil, muito disputado. Penso que entrámos bem, a nossa estratégia estava a surtir efeito, os jogadores estavam tranquilos, tinham bola. Conseguimos fazer golo, tivemos mais uma excelente oportunidade para aumentar a vantagem. Conseguimos controlar os movimentos ofensivos do Boavista. O jogo estava a correr de feição: equilibrados defensivamente, organizados nas transições e a primeira parte foi de um Farense organizado e um Boavista a tentar conseguir espaços para chegar perto da nossa baliza. O resultado ao intervalo era merecido.»

«Na segunda parte, como prevíamos, o Boavista ia fazer algo mais. Mas nós, tranquilos, como estávamos, nunca demos esse espaço ao adversário, mesmo nas alterações não me vi obrigado a recuar. Ou seja, jogar com três centrais e tudo isso... Achava que o jogo estava a correr de feição, porque o Boavista não estava a ter oportunidades de golo.»

«É verdade que conseguiu um golo e nós tivemos de ir à procura, porque estávamos a merecer a vantagem. Com o empate, quisemos novamente procurar a vitória, conseguimos um golo, uma bola no poste, conseguimos outro golo. Muito justa esta vitória, porque fomos claramente melhores, tivemos as melhores oportunidades e os meus jogadores fizeram também dois grandes golos, o Fabrício [Isidoro] e o Rafael [Barbosa], daqueles que apaixonam o público. Também temos jogadores com talento, para proporcionar, de vez em quando, este tipo de espetáculo. Vitória muito merecida, parabéns também ao nosso público. Vir de Faro até aqui e estar aquela moldura humana, é preciso ter muita confiança na equipa para estarem cá e agradecemos o apoio.»