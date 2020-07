Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, enviou os parabéns ao FC Porto pela conquista do título, numa mensagem da Liga de Clubes que destaca que os dragões «necessitavam apenas de pontuar frente ao Sporting, fruto da vantagem pontual sobre o segundo classificado, Benfica», acrescentando que o «cenário acabou por se concretizar por via dos golos de Danilo e Marega, que ditaram a vitória no encontro desta noite».

«A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita o FC Porto, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do 29.º título de Campeão Nacional do palmarés», pode ler-se.