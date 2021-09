Figura: Lucas Fernandes



Depois da tormenta, chegou a bonança. Após a grave lesão que o fez perder quase toda a temporada passada, o médio brasileiro parece estar de voltar à melhor forma. Lucas Fernandes foi o melhor em campo. Foi notável o pormenor a amortecer a bola para Aponza no lance que deu o 1-0 e depois, anotou um belo golo que deu o triunfo aos algarvios. Lucas foi o dono da bola no Portimonense e como ele a tratou tão bem. Enfim, assinou uma exibição de qualidade.





Momento: Samuel oferece o triunfo ao Portimonense, 90+4



O Santa Clara foi em busca do empate nos instantes finais, através de um jogo mais direto, mas acabou por criar a melhor situação para marcar graças a um erro de Willyan. Bouldini fugiu pela esquerda, deixou Pedrão fora do lance e viu Samuel evitar o 2-2 com a mão na direita.



Outros destaques:



Aponza: belo cartão de visita. O avançado de 21 anos estreou-se a marcar pelo Portimonense e ainda fez uma assistência para o golo de Lucas Fernandes. Possante, o colombiano foi importante a segurar a bola de costas e a combinar com os seus companheiros. Aponza respeita os movimentos dos seus colegas e é bastante altruísta como provou no lance em que ofereceu de bandeja o golo Anderson, mas este falhou de forma incrível. O cafetero tem potencial para fazer esquecer Beto.



Rui Costa: o avançado é, porventura, o jogador em melhor forma na equipa açoriana. Rui Costa revelou instinto para se antecipar a tudo e todos e marcar na recarga a um primeiro remate de Ricardinho. 50 por cento dos golos do Santa Clara na Liga pertencem ao avançado. Apesar do golo, o atacante nem sempre foi bem servido e acabou por desaparecer na segunda parte.



Marco: o guarda-redes sai do Algarve isento de culpas. Praticamente sem fazer qualquer defesa, Marco chegou ao intervalo com dois golos sofridos. Ainda assim, foi graças ao guardião que o Santa Clara não perdeu por uma diferença maior. Marco fez duas intervenções de categoria a remates de Aponza e de Moufi, mantendo os açorianos na disputa do encontro até final.