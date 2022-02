O FC Porto revelou esta quinta-feira que Diogo Costa evolui para treino integrado condicionado, na véspera do clássico com o Sporting, no Estádio do Dragão.



Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição admitiu estar confiante na recuperação do guarda-redes para o duelo com a equipa leonina.



Manafá, por outro lado, continua remetido a tratamento. O jovem Gonçalo Borges, do FC Porto B, voltou a trabalhar com o plantel principal.