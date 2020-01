Bruno Fernandes está a caminho de Inglaterra para reforçar o Manchester United, duas épocas e meia após o regresso a Portugal para vestir a camisola do Sporting. No clube leonino, o médio acumulou exibições de grande nível, completando o ciclo com um registo impressionante.

O internacional português disputou 137 jogos ao serviço do Sporting, ultrapassando a barreira dos 10 mil minutos: 11.869 minutos. Bruno Fernandes teve participação em 115 golos nesse período, ou seja, em 83,9 por cento dos jogos.

O médio marcou 63 golos, praticamente metade dos quais na época passada (32), e acumulou 52 assistências nestas duas épocas e meia. O reforço do Manchester United venceu uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga no clube leonino.



