Figura: Mosquera a brilhar

Exibição bastante madura, quase a roçar a perfeição, do jovem central colombiano, a quem cabia a tarefa de fazer a vez de Zainadine. Não se escondeu e também não deu oportunidades a Paulinho e a Marcus Edwards. Mostrou serviço ao novo treinador e provou que pode ser uma hipótese bem viável para o eixo da defesa.

Momento do jogo: o penálti de Mateus Fernandes

Numa altura em que o Sporting estava a assentar o seu domínio no jogo, Mateus Fernandes derrubou Percy Liza, aos 53 minutos, no extremo da grande área. Hélder Malheiro não teve dúvidas e apontou para a marca dos 11 metros, apontando o caminho para Cláudio Winck abrir o marcador.

Outros destaques:

Leo Pereira

O estreante avançado brasileiro, que atuou no corredor esquerdo travou uma luta intensa e calorosa com Pedro Porro. Um batismo de fogo, mas do qual se saldou uma exibição interessante, com muita garra e alguns pormenores que deixaram satisfeitos os adeptos.

João Afonso

Jogo bastante sólido do médio defensivo do Marítimo, que foi um dos esteios no meio-campo. Batalhador e solidário, não virou a cara à luta e deu poucas bolas por perdidas.

Sebastián Coates

O capitão foi a principal voz de comando dentro do campo para tentar galvanizar a equipa. O uruguaio fartou-se de chamar a atenção dos companheiros, na tentativa de mobilizar as hostes.

Pedro Porro

Foi dos mais inconformados na equipa leonina. Sempre aguerrido, deu nas vistas no primeiro tempo, na altura em que o Sporting mostrava mais dificuldade para se impor no jogo. Não se coibiu de participar no ataque e ainda deu alguns calafrios para os homens da casa.

Nuno Santos

Saltou do banco precisamente no momento a seguir ao golo sofrido e mexeu com o jogo do Sporting. Trouxe mais verticalidade e destacou-se com um punhado de cruzamentos perigosos, que mereciam mais acerto.