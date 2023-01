Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, na flash interview à Sport tv após o triunfo sobre o Sporting, por 1-0, no Estádio dos Barreiros, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«[Vitória foi importante?] Foi. Como foi importante termos empatado em Vila do Conde. É uma luta muito difícil, estamos num desafio muito difícil. A atitude que demonstrámos, a forma como hoje disputámos cada bola, prova que é possível e é legítima a esperança que temos no nosso futuro. Este é um futuro que se vai construir com muito trabalho.

O que fizemos aqui hoje, porque já sei que normalmente quando isto acontece vão dizer que o Sporting teve um dia mau, não jogaram bem... não. Eles tentaram jogar bem, fazer o que normalmente fazem e serem dominadores, mas não conseguiram, porque nós estivemos muito bem. Os meus jogadores interpretaram muito bem o plano de jogo. Fomos fortes, sofremos muito, o Sporting teve uns cruzamentos para a área agora na parte final, houve oportunidades divididas na primeira parte, foram três pontos que deram muito trabalho e alimentam esta esperança que era importante de alimentar no seio do nosso grupo.

[Parte do sucesso assentou na disciplina defensiva?] É verdade, mas parece que passámos o jogo a defender e não foi essa ideia. Estamos numa situação difícil e para sair desta situação temos de ganhar jogos e, para isso, temos de ter oportunidades e temos de ter bola. Nesse capítulo, não estivemos tão bem como desejávamos, mas não deixámos que o Sporting construísse porque fomos muito agressivos nos movimentos de pressão e recuperámos muitas bolas. Inibimos o Sporting de conseguir chegar como normalmente chega aos jogadores da frente, que têm muita qualidade e que conseguem desequilibrar qualquer adversário. Estivemos muito bem, merecemos os três pontos que alimentam a esperança para o que temos pela frente.

[Lançou os reforços Carné e Leo Pereira] Estiveram todos bem, não tenho dúvidas e disse aos jogadores que a solução para este problema estava no núcleo de jogadores que permanecem. Não é por em janeiro se trazerem três ou quatro jogadores que eles vão resolver os problemas todos. A solução está no grupo que temos e o grupo está cada vez mais forte.»