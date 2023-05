José Gomes considerou que o jogo contra o Vizela como a «última oportunidade» do Marítimo para alcançar o play-off de permanência, o único objetivo possível nesta fase.



«Para mim é o último jogo da época e é a última oportunidade que temos. É assim que vejo este jogo. É preciso perceber que se colocarmos a hipótese de que afinal temos outra oportunidade, estamos a abrir também a hipótese para não dar o máximo neste jogo», referiu, em conferência de imprensa.



Sem hipóteses de alcançar a manutenção direta, os insulares apenas podem manter o 16.º da classificação, o que lhe permite disputar com o terceiro classificado da II Liga uma vaga na próxima edição da Liga. As contas para os verde-rubros podem ficar decididas em caso de triunfo diante dos minhotos.

«Só temos de fazer uma coisa, respeitando integralmente a valia do adversário, a excelente organização que o Tulipa tem dado a esta equipa, mas compete-nos fazer tudo para ganhar. É o jogo que abre uma porta para resolver bem a época», sublinhou.



José Gomes lamentou os «erros pontuais» que desviaram a sua equipa «de ter os três pontos», lembrou a vitória do Estoril diante do Arouca e defendeu que o facto de as três equipas que ainda lutam pela permanência, Marítimo, Paços e Santa Clara, não jogarem à mesma hora pode «beliscar a verdade desportiva».



«Um adversário que vá jogar já sabendo o desfecho de outros jogos, ou que está no lugar que queria ou que já não tem hipóteses de chegar ao lugar que quer, pode afetar emocionalmente para o jogo seguinte contra um adversário que também está a jogar por coisas importantes. Por isso, se pode dizer, que pode beliscar a verdade desportiva», explicou, desvalorizando qualquer vantagem por jogar primeiro, até «porque o mais correto era todos jogarem ao mesmo tempo».



Brayan Ryascos é ausência confirma para o Vizela, jogo agendado para as 20h15, desta sexta-feira, em casa dos minhotos.