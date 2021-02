Declarações do treinador do Marítimo, Milton Mendes, à SportTV, após o empate sem golos ante o Portimonense (0-0) em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Foi um jogo bastante disputado, mais físico do que propriamente bem jogado. As duas equipas estudaram-se muito, encaixaram-se e foi um jogo de poucas oportunidades. Mas as poucas, foram nossas. Acredito que o empate acaba por ser um resultado justo. Sabíamos que o Portimonense, em casa, é forte, vinha de uma vitória larga contra o Gil Vicente. Era importante nós quebrarmos o ciclo negativo que estávamos a ter, de infortúnio. Os jogadores deram a prova de que estamos fortes. O grupo está forte.»

«Os jogadores fizeram tudo para ganhar, tínhamos a nossa estratégia natural, fazer o adversário sair, abrir-se e nós no contra-ataque. Não conseguimos, mas estivemos bem perto.»

«Demonstrámos força de grupo, força anímica, que há dentro de todos os jogadores e nós vamos demonstrar, cada vez mais, que estamos fortes. Este ponto veio quebrar o ciclo [ndr: de seis derrotas seguidas] e vai-nos catapultar em situações muito boas e importantes. Os nossos adeptos merecem muito.»

[Se o empate dá uma motivação extra:] «O ânimo sempre foi bom, nós trabalhamos de dentro para fora e não de fora para dentro. Sabemos o nosso valor, o quanto cada um tem, o que sofre diariamente, a treinar, acordar, viajar, tendo dificuldades inerentes à profissão: a pressão externa e a pressão interna de cada um. Nós estamos a trabalhar num clube enorme, com uma torcida enorme, que cobra e quer bons resultados.»