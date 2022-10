João Henriques, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o primeiro ponto na Liga conqusitado contra o Boavista, em jogo da 9.ª jornada:



«Sabe-me a pouco. Os jogadores têm tido uma série de contrariedades e souberam superá-las. Apresentar o que apresentámos aqui e arrancar este empate... Ainda tivemos a outra grande oportunidade para ficarmos na frente do marcador.



Tenho de dar os parabéns aos jogadores. O processo está a ser consolidado, os jogadores estão começar a sentir as nossas ideias e testaram-nas num campo muito difícil. Os adeptos vieram apoiar a equipa porque acreditam muito. Estamos todos no bom caminho.



Fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento da equipa. A equipa foi competitiva, soube estar por cima, por baixo, soube estar a perder e fazer o empate. Levámos o primeiro de muitos [pontos] que vão acontecer neste campeonato.»



[Comentário ao facto de Joel ter voltado a falhar um penálti]: «É um jogador conhecido de todos. Por norma, o Joel marca 11, 12 golos por época. Já deu muito ao Marítimo e vai continuar a dar. É capitão e é um exemplo para todos os outros. Ele trabalha muito e está naquele momento de infelicidade em que a bola bate mais vezes no poste do que na rede. Mas ele vai acabar com esses números pelo que trabalha. Hoje ele está triste, sentiu que poderia ter dado mais pontos à equipa. Mas não é responsabilidade dele. A responsabilidade é minha. Eu é que lhe disse para marcar.



Tivemos jogadores que ficaram doentes durante a noite. O Gonçalo Cardoso treinou como titular a semana toda e esta noite ficou doente. O Catamo lesionou-se no treino que fizemos ontem no continente. As contrariedades têm vindo ao encontro da equipa. Isso mudou a partir de hoje.



Os jogadores souberam dar uma grande resposta e fizeram um bom jogo e apresentaram um futebol agradável, mesmo ocupando o último lugar da Liga sem pontos. O grupo está de parabéns. Os jogadores foram extraordinários contra um adversário difícil que só tinha perdido com o Benfica em casa. Conseguimos vir ao Bessa e fazer algo de muito bom para a nossa caminhada. Foi o primeiro passo de uma caminhada longa, mas consistente. No final da época vamos sorrir pelo que aconteceu nestas primeiras oito jornadas.»