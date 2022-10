Petit foi expulso após o apito final do jogo entre Boavista e Marítimo, da 9.ª jornada da Liga. O técnico dos axadrezados não compareceu para falar aos jornalistas na sala de imprensa do Bessa e foi substituído pelo seu adjunto, Nuno Pereira.



«Tivemos uma entrada muito boa. A primeira parte foi muito bem conseguida. Podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte pelo Yusupha naquela oportunidade. Ainda assim, a equipa manteve a qualidade de jogo com as dinâmicas que fazem parte da nossa ideia», começou por dizer o treinador.



«Voltámos a entrar bem na segunda parte, mas depois aconteceu uma situação menos boa e a equipa abanou. Ainda assim, tivemos capacidade para reagir e para voltar novamente ao jogo. Poderíamos ter feito o segundo golo pelo Martim naquela situação de três contra dois. Os jogadores mostraram atitude e criaram situações. Promovemos o nosso trabalho semanal só que não concretizámos as oportunidades que criámos. Foi por aí. Tivemos mais oportunidades, mas a eficácia não foi a melhor», acrescentou.