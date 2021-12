Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate a uma bola diante do Boavista, em jogo da 13.ª jornada da Liga:



«Por acaso discordo que o jogo não tenha sido bem jogado. Acho que foi um jogo onde a nossa equipa fez muitas coisas boas, outras com dores de crescimento. A equipa dominou, quis jogar para a frente, teve boas reações à perda de bola. Infelizmente, tivemos uma entrada não tão boa quanto desejávamos. Conseguimos ter domínio territorial na primeira parte, mas sem criar situações junto da baliza do Boavista.



Rodeámos a baliza do Boavista praticamente toda a segunda parte. O Boavista procurou, naturalmente, guardar o golo. Penso que o golo torna o empate justo e faz jus ao jogar para ganhar que demonstrámos. A espaços mostrámos coisas boas. Fico satisfeito pela equipa. Penso que o resultado se ajusta.



Com a expulsão do Zainadine não pudemos ser tão audazes nas substituições. Queríamos soltar o Vítor Costa, fixar mais a linha defensiva do Boavista e ter dois avançados. A ideia era fazer quase um ataque com seis jogadores à última linha do Boavista. Tivemos de alterar e demorámos um pouco a perceber como poderíamos ser mais audazes, visto que depois houve a expulsão do lado do Boavista. Estava a ser difícil entrar pelo corredor central. A ideia era atrair o Boavista por fora, forçar mais cruzamentos e ter mais gente na área.»



[Sobre a exibição do Beltrame]:



«O Beltrame tem tido um crescimento muito bom assim como todos os colegas. Temos sentido a equipa a crescer e a sentir-se mais confiante e confortável com situações de jogo. É verdade que o Beltrame vinha de uma paragem longe e só agora começou a ter capacidade para jogar mais tempo. É um jogador que procura ligações, não se escondne, é forte na bola parada e em situações de último passe. Está a ter o seu momento de crescimento, queremos projetá-lo assim como a toda a equipa. Quem entrou, entrou com vontade de ajudar e toda a equipa fica mais feliz porque temos jogadores com mais minutos e maior competição interna. Mas sim, o Beltrame é um jogador que se enquadra no nosso perfil e na nossa procura pelo jogo.»