O Boavista perdeu dois pontos ao sofrer um golo no período de descontos. 1-1 no Bessa entre os axadrezados, com Petit em estreia, e o Marítimo.



Petar Musa inaugurou o marcador para o Boavista logo aos cinco minutos e Henrique, num belo golpe de cabeça, empatou mesmo em cima do apito final.



Os portuenses passam a ter 12 pontos, mais um do que os insulares.



VÍDEO: o resumo do 1-1 no Bessa