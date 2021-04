O Benfica publicou nas redes sociais os bastidores do jogo com o Marítimo, que terminou com uma vitória por 1-0.

Nele é possível verem-se alguns lances do jogo de outros ângulos, mas também momentos de cumplicidade no balneário da Luz. No dia em que chegou ao jogo 50 para a Liga com a camisola, Taarabt trocou um sorriso cúmplice com o presidente Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus lamentou de forma bem audível ver a Luz novamente sem adeptos.