O avançado do Vizela, Matías Lacava, afirmou esta sexta-feira que a equipa poderá «fazer algo bom» ante o FC Porto, em casa, no duelo da 9.ª jornada da I Liga (domingo, 20h30), mostrando confiança num bom resultado.

«Esta foi uma semana muito boa. O clima não ajudou muito, choveu muito em Vizela. Mas sabemos que o FC Porto é uma equipa muito intensa, muito forte em contra-ataque. Estudámos bem isso. Mas nós queremos fazer danos com as nossas características. Acredito que podemos fazer algo de bom contra eles», salientou o jogador, mostrando conhecer pontos fortes dos azuis e brancos. «São uma equipa muito intensa, quando perdem a bola é agressiva. Nos contra-ataques são muito rápidos», assinalou, em declarações à Lusa.

Lacava defende que o Vizela está num momento ascendente, em que a equipa «está a construir algo de muito bom», mas mesmo assim aponta algumas falhas no arranque da época, acreditando que o grupo merecia estar com mais pontos. «Falhámos em algumas coisas. Acho que merecíamos mais pontos do que os que temos. Mas ainda falta muito campeonato. As coisas estão a sair bem, estamos a conhecer melhor os jogadores. E creio que pouco a pouco estamos a construir algo muito bom», frisou.

«O treinador tem dado confiança. É importante continuar a um nível alto, e aqui as exigências são muito altas. É o que pretendemos, estar numa boa posição na tabela e para isso é preciso ser muito exigente connosco», disse Lacava, confessando que, a nível pessoal, «gostaria de jogar ao máximo nível». «Mas isso só depende de mim. Do meu rendimento, da minha confiança», completou o jogador de 21 anos, que recentemente esteve ao serviço da seleção sub-23 da Venezuela, num estágio de preparação para a qualificação olímpica, que se realizou na Argentina.

«É um novo desafio. O meu sonho também é chegar à seleção principal. Esse é o meu objetivo. Representar o meu país na eliminatória do Mundial. Mas os passos têm de ser dados de forma curta. Tudo tem o seu tempo», finalizou.