Quase dez meses depois, Marcano está recuperado da lesão grave sofrida no joelho direito e treinou sem limitações, na véspera do Clássico.



O defesa espanhol lesionou-se antes da retoma da Liga 2019/20, no final de maio, e enfrentou um longo processo de recuperação que terminou esta sexta-feira. Assim, o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição foi Mbaye.



A receção do FC Porto ao Sporting está agendada para este sábado, às 20h30, no Dragão.