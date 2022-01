O Portimonense oficializou a saída de Fali Candé.



O lateral-esquerdo, que recentemente esteve na CAN ao serviço da Guiné-Bissau, estava no emblema algarvio desde 2018, tendo disputado um total de 50 jogos.



O defesa de 24 anos dividiu a formação entre Estrela da Amadora, Atlético, Casa Pia e FC Porto. Fali Candé fez a primeira época como sénior ao serviço da equipa B do Benfica, clube de onde se transferiu para Portimão.



Ao que tudo indica, o futebolista vai prosseguir a carreira nos franceses do Metz, equipa que ocupa a antepenúltima posição da Ligue 1.